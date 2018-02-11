Пхенчхан, Южная Корея, 11 февраля, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Международный Олимпийский комитет считает всех «олимпийских атлетов из России», которые приехали на XXIII зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, «чистыми». Такое заявление сделал сегодня, 11 февраля, на пресс-конференции директор медицинского департамента МОК Ричард Баджетт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпийская «бдительность»

По его словам, все «олимпийские атлеты из России», которых МОК допустил до Игр, являются «чистыми» в плане допинга, однако бдительность терять нельзя, так как они — группа высокого риска.

«ОАР (олимпийским атлетам из России — ИА REGNUM ) уделялось огромное внимание и до Игр, и сейчас. Одна из сложностей была в том, что работа комиссий МОК заключалась в том, чтобы отобрать тех спортсменов, в отношении которых не было никаких подозрений. Олимпийские атлеты из России, приехавшие сюда (в Пхенчхан), «чистые», но бдительность терять нельзя, как показывает история. Это группа высокого риска», — сказал Баджетт.

Он подчеркнул, что на Играх в Пхенчхане удалось скоординировать работу WADA (Всеминое антидопинговое агентство), МОК, экспертов в лабораториях и сотрудников спортивных федераций, что значительно повышает, по его мнению, эффективность борьбы с допингом.

Напомним, своим решением МОК сперва полностью отстранил Россию от участия в Олимпийских играх на основании ложных обвинений со стороны WADA в том, что в России якобы существует «государственная допинговая система».

Затем МОК заявил, что допустит только «чистых» российских спортсменов до Олимпиады и только под флагом олимпийского движения. Однако в итоге МОК пригласил на Олимпиаду российских спортсменов второго и третьего эшелона, не пригласив ведущих спортсменов. При этом нет даже намеков на то, что недопущенные к Олимпиаде российские спортсмены когда-нибудь использовали допинг.