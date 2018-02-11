Санкт-Петербург, 11 февраля, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал региональный закон «О порядке увольнения (освобождения от должности, досрочного прекращения полномочий) лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга, в связи с утратой доверия». Об этом сообщается на сайте Смольного.

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Закон призван усилить борьбу с коррупцией, очистить органы власти от лиц, подозреваемых в коррупционных проявлениях.

Согласно документу, принятому 24 января 2018 года Законодательным собранием Санкт-Петербурга, губернатор сможет увольнять по утрате доверия должностных лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга, в том числе вице-губернаторов, руководителей комитетов правительства и администрации, а также уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Предполагается, что поводами к утрате доверия могут стать нарушения антикоррупционного законодательства, в том числе предоставление заведомо ложных сведений о доходах и имуществе или участие в управлении коммерческой компанией. Утратить доверие можно, если должностное лицо является стороной конфликта интересов, осуществляет предпринимательскую деятельность, входит в состав попечительских советов и органов управления иностранных НКО.

Право на увольнение по утрате доверия уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребёнка, а также председателя Контрольно-счетной палаты Петербурга, его заместителя и аудиторов оставлено за городским парламентом, поскольку эти должностные лица и назначаются городским парламентом.

Среди резонансных отставок последних лет в Петербурге можно назвать увольнение вице-губернатора Марата Оганесяна в апреле 2015 года. Позднее бывший чиновник оказался под следствием за предполагаемое мошенничество при строительстве стадиона на Крестовском острове и сейчас содержится под арестом в изоляторе.

Добавим, что часть 1 статьи 13.1 федерального закона №273 «О противодействии коррупции» предусматривает, что чиновника можно уволить в связи с утратой доверия.