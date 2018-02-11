Вашингтон, 11 февраля, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки поддерживают действия Израиля на фоне эскалации напряженности на сирийско-израильской границе на фоне инцидента со сбитым беспилотным летательным аппаратом Исламской Республики Иран. Соответствующее официальное сообщение выпустил накануне, 10 февраля, Белый дом США.

James Emery Флаги США и Израиля

В сообщении подчеркивается, что Израиль является надёжным союзником Соединённых Штатов и Вашингтон поддерживает право этой страны на оборонительные действия в отношении сирийских ополченцев, поддерживаемых Ираном на юге Арабской Республики.

«Мы призываем Иран и его союзников прекратить провокационные действия и приложить усилия к установлению мира в регионе», — сказано в сообщении.

Напомним, утром 10 февраля армия обороны Израиля сообщила, что сбила иранский БПЛА в районе Голанских высот, которые Израиль считает своей территорией. Также израильские ВВС нанесли авиаудары по иранским военным объектам в Сирии.

Во время этих ударов сирийским средствам ПВО удалось сбить как минимум один израильский боевой самолет. Пилот успел катапультироваться.

После этого ВВС Израиля нанесли авиаудары по 12 объектам в Сирии, в частности, по расчетам ПВО и иранским военным объектам на территории Арабской Республики.

При этом власти Израиля поспешили заявить, что не хотят эскалации напряженности в отношениях с Сирией.