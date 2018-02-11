Вашингтон, 11 февраля, 2018, 04:23 — ИА Регнум. Беспилотный корабль «Морской охотник», способный отслеживать бесшумные субмарины РФ и КНР, передан научно-исследовательскому управлению ВМС США. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

Mil.ru Российская дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск»

Военные получили корабль в конце января в рамках проекта ACTUV. Речь идет о программе по созданию беспилотных кораблей для отслеживания относительно бесшумных дизель-электрических подводных лодок.

Длина «Морского охотника» — 40 м, максимальная скорость — 27 узлов (около 50 км/ч). В настоящее время это самый большой в мире беспилотный корабль.

Эксперты отмечают, что в числе преимуществ корабля — низкие затраты на эксплуатацию. Так, обслуживание эскадренного миноносца обходится в $700 тыс. в день, для «Морского охотника» ежедневные затраты составят $15—20 тыс.

Издание отмечает, что возможные противники обзаводятся всё большим числом подводных лодок. Таким образом, перед США стоит неотложная задача улучшения противолодочной обороны.

По оценкам, к 2030 году в распоряжении Китая будет 75 дизель-электрических субмарин. Что касается России, она успешно восстанавливает подводный флот, сократившийся в постсоветский период.

Не исключено, что «Морской охотник» поступит на вооружение американских ВМС уже в 2018 году.

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