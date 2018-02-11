Сеул, 11 февраля, 2018, 03:17 — ИА Регнум. Команда «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) на Играх в Пхёнчхане одета в самую стильную форму. Так считает журналист американской газеты The Wall Street Journal Джейсон Гэй.

Xinhua Sports XHSports Команда «Олимпийских атлетов из России»

По его словам, прибывшие из России спортсмены выглядели на церемонии открытия Игр просто, спокойно и непринуждённо. На них были однотонные серые куртки и джинсы, дополняли образ белые шарфы.

Гэй признался, что ожидал увидеть команду ОАР одетой «уныло», соответственно ее «бюрократическому названию». Ранее российские атлеты выступали в богато украшенной форме, на ней были имперские двуглавые орлы, что выглядело даже кричаще, отмечает он.

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Как сообщало ИА REGNUM, российская сборная была отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года из-за допингового скандала. Международный олимпийский комитет позволил «чистым» спортсменам выступать в Пхенчхане, выдвинув при этом ряд условий.

Так, «Олимпийские атлеты из России» должны участвовать в турнире под нейтральным флагом, на их форме не должно быть ни герба РФ, ни эмблемы Олимпийского комитета России. Сочетание цветов формы не должно напоминать российский флаг.

Такие требования к атлетам в России считают унизительными. Так, первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин ранее заявил, что достоинство прибывших из РФ атлетов в Пхенчхане унижают «каждую минуту» и продолжат это делать дальше. Парламентарий добавил, что поддержка решения спортсменов отправиться на Олимпиаду стала проявлением слабости.