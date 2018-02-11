Форму спортсменов ОАР назвали самой стильной на Олимпиаде
Сеул, 11 февраля, 2018, 03:17 — ИА Регнум. Команда «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) на Играх в Пхёнчхане одета в самую стильную форму. Так считает журналист американской газеты The Wall Street Journal Джейсон Гэй.
По его словам, прибывшие из России спортсмены выглядели на церемонии открытия Игр просто, спокойно и непринуждённо. На них были однотонные серые куртки и джинсы, дополняли образ белые шарфы.
Гэй признался, что ожидал увидеть команду ОАР одетой «уныло», соответственно ее «бюрократическому названию». Ранее российские атлеты выступали в богато украшенной форме, на ней были имперские двуглавые орлы, что выглядело даже кричаще, отмечает он.
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Как сообщало ИА REGNUM, российская сборная была отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года из-за допингового скандала. Международный олимпийский комитет позволил «чистым» спортсменам выступать в Пхенчхане, выдвинув при этом ряд условий.
Так, «Олимпийские атлеты из России» должны участвовать в турнире под нейтральным флагом, на их форме не должно быть ни герба РФ, ни эмблемы Олимпийского комитета России. Сочетание цветов формы не должно напоминать российский флаг.
Такие требования к атлетам в России считают унизительными. Так, первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин ранее заявил, что достоинство прибывших из РФ атлетов в Пхенчхане унижают «каждую минуту» и продолжат это делать дальше. Парламентарий добавил, что поддержка решения спортсменов отправиться на Олимпиаду стала проявлением слабости.