Анкара, 11 февраля, 2018, 02:48 — ИА Регнум. Турецкий военный вертолет «АТАК» разбился в сирийском Африне из-за технической неисправности. Об этом сообщает Генштаб Турции, передает телеканал CNN Turk.

Serendipity Вертолёт «АТАК»

Инцидент произошел днем 10 февраля в районе турецко-сирийской границы. На борту ударного вертолета Т-129 проекта «АТАК» находились два человека — пилот и оператор вооружений. Они оба погибли.

В сообщении военного ведомства отмечено, что «вертолет сломался». Генштаб и технический комитет занимаются расследованием ЧП.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что вертолет был сбит, и те, кто это сделал, «заплатят сполна». Газета Hurriyet также сообщала, что «АТАК» сбили курдские вооруженные формирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Турция начала на севере Сирии военную операцию «Оливковая ветвь», направленную против курдских формирований. Турецкие военные широко применяют авиацию, бронетехнику и артиллерию. Жертвами боевых действий, по предварительным данным, стали сотни человек, большая часть которых — мирные жители.

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