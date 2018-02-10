Сеул, 10 февраля, 2018, 17:37 — ИА Регнум. «Олимпийский спортсмен из России» Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль в финальном забеге в шорт-треке на дистанции 1500 м. Его результат 2 минуты 10,687 секунды.

Mil.ru Шорт-трек

Первое место на этой дистанции занял спортсмен из Южной Кореи Лим Хе Джун, установивший новый олимпийский рекорд (2 мин. 10,485 сек.). Вторым стал представитель Нидерландов Шинки Кнегта (2 мин. 10,555 сек.).

Отметим, что другие «олимпийские спортсмены из России» не смогли выйти в полуфинал данного турнира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2017 г. исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил сборной РФ выступать на ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане, однако оставил возможность участия в турнире для отдельных «чистых» спортсменов. Они могут выйти на соревнования под нейтральным флагом в статусе «олимпийский атлет из России».

Читайте также: Песков о решении CAS: «Сожалеем, но продолжим помогать нашим спортсменам»

А также: Минспорт: Решение CAS по 47 спортсменам из России «несправедливо»