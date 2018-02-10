Москва, 10 февраля, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало ситуацию с эскалацией напряженности в отношениях между Израилем и Сирией на фоне инцидента с иранским беспилотником. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 10 февраля, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Darwinek Карта-флаг Сирии

Напомним, эскалация напряженности произошла после того, как армия обороны Израиля сбила беспилотный летательный аппарат Исламской Республики Иран, запущенный с территории Сирии. Израильские военные утверждают, что БПЛА вторгся в воздушное пространство Израиля.

Также израильские ВВС провели не менее 12 авиаударов по целям на территории Сирийской Арабской Республики. Сирийское командование активировало систему противовоздушной обороны, в результате чего как минимум один израильский боевой самолет был сбит.

Российская Федерация выражает серьезную обеспокоенность в связи с произошедшими событиями, приведшими к эскалации напряженности в отношениях между Израилем и Сирией. Данная ситуация может привести к обострению ситуации в сирийских зонах деэскалации и вокруг них.

«Настойчиво призываем все вовлечённые стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к ещё большему осложнению ситуации. Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона», — сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, МИД РФ подчеркнул, что абсолютно недопустимо создавать угрозу жизни и безопасности российским военнослужащим, находящимся на территории Сирии.

Также МИД РФ призвал Израиль уважать суверенитет Сирии.