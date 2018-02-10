Москва, 10 февраля, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внесла в реестр интернет-ресурсов, содержащих запрещенную к распространению информацию, видеоролик оппозиционного блогера Алексея Навального, в котором тот обвиняет вице-премьера Российской Федерации Сергея Приходько в «коррупционных связях» с бизнесменом Олегом Дерипаской. Соответствующее решение вынес Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края.

Premier.gov.ru Сергей Приходько

В реестр запрещенной к распространению в России информации внесен как видеоролик Навального, так и страница его сайта, на которой размещены материалы «расследования». При этом доступ к данным ресурсам пока сохраняется.

Напомним, Навальный утверждает, что провел «антикоррупционное расследование», в котором утверждается, что вице-премьер Приходько в августе 2016 года три дня провел на яхте бизнесмена Дерипаски. Навальный утверждает, что данную информацию он почерпнул из аккаунта в Instagram и книги девушки, которая также находилась на этой яхте.

Собственно «коррупционной связью» Навальный считает то, что миллиардер «катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга», а также оплачивает перелет в Норвегию на частном самолете и услуги «девушек из эскорт-агентств».

Дерипаска уже отреагировал на «расследование» Навального и заявил, что подаст иск о защите чести и достоинства против Навального. Все данные, опубликованные Навальным, бизнесмен считает «лживыми обвинениями».

Вице-премьер Приходько также отреагировал, назвав Навального «политическим неудачником».