Курган, 10 февраля, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Арбитражный суд Курганской области признал существование ценового картеля на рынке пассажирских перевозок столицы Зауралья. А именно, что цена проезда в городских автобусах Кургана в феврале 2016 года была установлена на уровне 20 рублей в результате сговора муниципальных перевозчиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФАС по Курганской области.

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В ведомстве напомнили, что с 11 января 2016 года изменилось законодательство в сфере пассажирских перевозок. Оно коснулось и порядка регулирования цен на пассажирские перевозки.

Если раньше стоимость проезда в городском пассажирском транспорте подлежала государственному регулированию, то есть для каждого перевозчика был установлен предельный максимальный тариф, превышать который он не имел права, то с 11 января 2016 года государственному регулирования подлежат лишь перевозки, которые осуществляются по контрактам с муниципалитетом.

Основная же часть городских перевозок в настоящее время в Кургане осуществляется по нерегулируемым тарифам, где цена поездки определяется самим перевозчиком. Но конкуренции и ценового разброса между 22 перевозчиками не случилось. Они дружно с 1 февраля 2016 года разом подняли цену на два рубля: с 18 до 20. Отметим, что в Кургане работает 27 частных перевозчиков. УФАС по Курганской области, проанализировав себестоимость услуги перевозки каждого перевозчика, установил, что расходы на оказание услуги у них существенно разнятся. Помимо этого в адрес администрации Кургана от всех перевозчиков было направлено уведомление о повышении стоимости проезда, текст которого был написан словно под копирку. УФАС заподозрило сговор. Арбитражный суд данный факт в ходе разбирательства признал.

«Перевозчики понесут ответственность в виде оборотных штрафов», — пояснили в антимонопольном ведомстве.

По статье 14.32 КоАП РФ это взыскание с юридических лиц от 0,03 до 0,15 размера суммы выручки правонарушителя от реализации услуги на рынке, но не менее 100 тысяч рублей.

Отметим, в Кургане проезд сейчас стоит 23 рубля. Поднимать цены до этой отметки начали осенью 2017 года. Очередное повышение состоялось в начале 2018-го.

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