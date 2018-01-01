«Праздник испорчен»: на Урале с нового года подорожал проезд

Тюмень, , 20:27 — REGNUM В Тюмени и Кургане с 2018 года — новые цены на проезд в общественном транспорте. В Тюмени проезд в один конец стоит 25 рублей, а не 22, как ранее, а в столице Зауралья — 23 рубля, а не прежние 20, сообщили корреспонденту ИА REGNUM местные жители.

В Тюмени рост цен коснулся городских автобусов. В Кургане повышение цен затронуло несколько маршрутов общественного транспорта. Отметим, в столице Зауралья поднимать цены до 23 рублей начали ещё осенью. В городе ещё остались маршруты с тарифом 20 рублей. Но в январе и там планируют поднять стоимость проезда.

Отметим, на форумах и в соцсетях граждане признают: новогоднее настроение у них испорчено. Также они удивляются тому, что инфляция в России вроде как снижается, а цены наоборот растут.

В Тюмени граждане также сетуют на низкие, по их мнению, зарплаты кондукторов и водителей.

Отметим, одной из высоких на Урале стоимость проезда является в Екатеринбурге. Там одна поездка стоит 28 рублей. Впрочем, по общегражданской транспортной карте ездить можно по 26 рублей.

Различные свердловские депутаты неоднократно поднимали вопрос о якобы дорогом проезде в Екатеринбурга и ставили ему в пример соседние столицы регионов. Правда, после череды выборов, в том числе в Законодательное собрание Свердловской области, их пыл угас.