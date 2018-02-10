Сеул, 10 февраля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ отверг предложение последнего возобновить агрессивные военные учения против Корейской Народно-Демократической Республики сразу после завершения XXIII зимних Олимпийских игр. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на официального представителя администрации президента Южной Кореи.

Kremlin.ru Мун Чжэ Ин

В ходе переговоров Абэ настоятельно попросил Мун Чжэ Ина не откладывать возобновление американо-южнокорейских военных учений, направленных на КНДР. Глава японского правительства считает, что агрессивные военные учения против КНДР нужно продолжать до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в переговорах по денуклеаризации Северной Кореи.

Однако Мун Чжэ Ин ответил отказом. Кроме того, президент Южной Кореи добавил, что данное предложение затрагивает вопрос суверенитета страны, подчеркнув, что заявления подобного рода неуместны.

«Однако это касается нашего суверенитета и является вмешательством во внутренние дела. По словам президента, со стороны премьер-министра было неуместно напрямую заявлять об этом», — рассказал представитель администрации.

Напомним, ранее японские СМИ сообщали, что Абэ намерен предложить США и Южной Корее возобновить агрессивные военные учения у границ и берегов КНДР сразу после завершения XXIII зимних Олимпийских игр.