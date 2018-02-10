Тель-Авив, Израиль, 10 февраля, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля заявила, что сбила беспилотный летательный аппарат Исламской Республики Иран, который якобы вторгся в воздушное пространство еврейского государства. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба израильской армии.

Israel Defense Forces Израильская армия

Сообщается, что боевой вертолёт ВВС Израиля успешно перехватил иранский БПЛА, который был запущен с территории Сирийской Арабской Республики и вторгся в воздушное пространства Израиля.

После перехвата израильская армия также нанесла удары по иранским объектам в Сирии.

При этом уточняется, что сирийская противовоздушная оборона выпустила несколько ракет по израильским самолетам, бомбившим иранские позиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля армия обороны Израиля заявила, что с сирийской территории был произведен обстрел израильской части Голанских высот. Уточнялось, что с территории Сирии был произведен обстрел израильского БПЛА, патрулировавшего линию соприкосновения.