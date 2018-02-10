Сеул, 10 февраля, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ын провел переговоры с делегацией из Корейской Народно-Демократической Республики, которую возглавляет формальный глава государства Ким Ён Нам, а в её составе присутствует сестра реального лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает агентство Рёнхап.

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Отмечается, что это самый высокий уровень переговоров между Севером и Югом со времен окончания Корейской войны. Кроме того, это также первый визит в Южную Корею члена семьи лидера КНДР.

Сообщается, что лидер Южной Кореи встретил делегацию Севера в президентском дворце в Сеуле. Стороны обменялись рукопожатиями. В состав северокорейской делегации также вошли председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон и председатель государственного комитета по делам физической культуры и спорта Чве Хви.

После переговоров члены обеих делегаций отправились на обед, который Мун Чжэ Ын устроил в честь гостей с Севера.

Напомним, официальная северокорейская делегация прибыла в Южную Корею накануне. Её члены присутствовали на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Ожидается, что 11 февраля северокорейская делегация вернется на родину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Играх в Пхенчхане участвуют 22 атлета из КНДР. Кроме того, из Северной Кореи прибыли несколько сотен болельщиков и оркестр «Самджиён».