Пхенчхан, Южная Корея, 10 февраля, 2018, 04:42 — ИА Регнум. Российские фигуристы Евгения Медведева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев примут участие на XXIII зимней Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея) в командном турнире по фигурному катанию, сообщил журналистам Александр Горшков, глава Федерации фигурного катания на коньках РФ.

Luu Евгения Медведева

«В короткой программе командного турнира среди женщин выступит Медведева, в соревновании танцевальных дуэтов — Боброва и Соловьев», — заявил Горшков.

Напомним, 9 февраля в Пхенчхане открылись зимние Олимпийские игры. Российские спортсмены, поехавшие на Игры, показали хорошие результаты.

Так, победу над китайскими, норвежскими и финскими соперниками одержали керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

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Ряд спортсменов из России на Олимпиаду не пустил Международный олимпийский комитет (МОК). Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовали постановление суда, согласно которому решение МОК о недопуске 45 российских спортсменов и двух тренеров остается в силе.