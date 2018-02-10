Донецк, 10 февраля, 2018, 04:28 — ИА Регнум. Выдвинутая Захаром Прилепиным, российским писателем и заместителем командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии ДНР, версия об убийстве Героя ДНР Михаила Толстых (позывной Гиви), полностью подтвердилась по результатам расследования, передает НСН.

Dnr-online.ru Похороны Гиви. Донецк. 2017

Комментируя заявление главы ДНР Александра Захарченко о том, что все лица, причастные к убийству Гиви, установлены, Прилепин заявил: его версия подтвердилась.

«На сто процентов информация совпадает. Я тогда уже этой информацией обладал, потому что часть персонажей находились на территории республики и продолжали работать, часть сразу были арестованы, а часть искали, — сказал Прилепин. — В любом случае, это та же самая версия, конечно же».

Напомним, 8 февраля исполнился год со дня гибели Михаила Толстых в Макеевке (ДНР). В Донецке выдвинули версию теракта, совершенного украинскими диверсантами.

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Прилепин в октябре 2017 года заявлял, что сотрудникам спецслужб ДНР удалось вычислить причастных к гибели Гиви лиц. А также тех, кто замешан в убийстве комбата ДНР Арсена Павлова (позывной Моторола).

«Несмотря на всякую трепотню с украинской стороны, я прекрасно знаю — даже поименно! — кто убил Моторолу, кто убил Гиви, — сказал Прилепин. — Это сделала та сторона, Киев».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля Захарченко заявил, что «установлены все лица, которые причастны» к убийству Гиви. Некоторые хотя и не все, задержаны.

«Дело закончим в этом году», — пообещал Захарченко.