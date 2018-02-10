Пхенчхан, Южная Корея, 10 февраля, 2018, 03:59 — ИА Регнум. Российские керлингисты, выступающие на XXIII зимней Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея), очень похожи на шпионов, заявил американский журналист Дэн Ветцел на Yahoo Sports.

Кругом шпионы!

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова напомнила Ветцелу «героиню фильма про Джеймса Бонда», а Александр Крушельницкий — «героя фильма «Форсаж».

"Русские просто троллят весь мир, отправляя на соревнования по керлингу спортсменов, которые выглядят как двойные агенты», — заявил Ветцел.

Напомним, российские керлингисты одержали победу над китайскими соперниками в матче кругового турнира со счетом 6:5.

В первом состязании 8 февраля керлингисты проиграли американцам со счетом 3:9. После этого они обыграли норвежцев со счетом 4:3 и финнов — со счетом 7:5.

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9 февраля на открытии Олимпиады-2018 американский болельщик Филип Вахуда в поддержку России развернул на трибуне российский флаг. Он напомнил: России «не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов».