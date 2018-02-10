Марина Каширская ИА REGNUM Прощание с Романом Филиповым. Воронеж

Москва, 10 февраля, 2018, 03:00 — ИА Регнум. Оскорбление Героя России недопустимо, хотя этого и не понимают некоторые представители США, заявил российский журналист Владимир Соловьев на телеканале «Россия-1» .

Во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» один из гостей студии Вячеслав Никонов, председатель комитета Государственной думы по образованию, напомнил о том, что в Сирии геройски погиб пилот Су-25 Роман Филипов и предложил почтить его память минутой молчания.

Пока Никонов говорил, американский журналист Грэг Вайнер ухмыльнулся и «пошутил» насчет героев. Соловьев прервал Вайнера словами:

«Он не за колбасой сбежал в Америку, чтобы, возвращаясь сюда, бывшую Родину дерьмом поливать».

«В России есть понятие «уважение к смерти», тем более героя», — сказал Соловьев.

После этого Никонов предложил выдворить Вайнера. Другой гость программы украинец Вячеслав Ковтун заявил, что в России «нарушается свобода слова».

«У нас нет свободы кощунства в стране в отношении наших героев», — заявил Никонов.

Соловьев признался, что момент не простой, но он просит Вайнера покинуть студию.

«В день, когда похоронили человека, позволять такие комментарии на его счет — это неуважение к его семье, это неуважение к России», — сказал Соловьев.

«Это кощунство в отношении памяти павшего и кощунство в отношении нашей страны», — поддержал его Никонов.

Напомним, Филипову посмертно было присвоено звание Герой России. Похороны летчика состоялись 8 февраля в Воронеже. Проститься с ним пришли более 30 тысяч человек.