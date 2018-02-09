Вашингтон, 9 февраля, 2018, 23:44 — ИА Регнум. Пентагон рассматривает варианты реакции на рост влияния Китая, включающие дислокацию подразделений морской пехоты США в Восточной Азии, сообщает 9 февраля газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимных американских военных.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг Противостояние

Издание уточняет, что на данный момент в Японии дислоцировано 50 тысяч военных США, среди которых 18 тысяч морских пехотинцев, еще 29,5 тысячи американских военнослужащих размещено в Южной Корее и еще порядка семи тысяч находится на острове Гуам.

Газета отмечает, что в Пентагоне обдумывают планы отправки в Азию экспедиционных отрядов морской пехоты быстрого реагирования численностью около двух тысяч человек, в распоряжении которых обычно имеются самолеты, вертолеты, танки, минометы и другое оружие.

По мнению редакции газеты, эти планы соответствуют новой оборонной стратегии США, в которой Китай назван одной из главных угроз для страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Пентагон опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой Китай, Россию, Иран и КНДР называют главными конкурентами. При этом на первое место ставятся Китай и Россия.