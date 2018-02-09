* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 9 февраля, 2018, 23:00 — ИА Регнум. Сирийская армия полностью очистила от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территорию провинций Хама и Алеппо, сообщается в заявлении командования сирийских вооруженных сил, опубликованном 9 февраля агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Победа в Сирии

В тексте заявления указано, что армия Сирийской Арабской Республики совместно с союзниками освободила от террористов большое число населенных пунктов в сирийских провинциях Хама, Алеппо и Идлиб.

«Это стратегический успех, поскольку он означает полную зачистку от группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провинций Алеппо и Хама и ликвидацию большинства боевиков «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге провинции Алеппо», — утверждают сирийские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, в последних числах января 2018 года Минобороны России заявило, что сирийские правительственные войска и ополчение начали операцию по ликвидации отрядов группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в восточных районах провинции Идлиб.

Напомним, в настоящий момент на территории сирийской провинции Идлиб турецкая армия проводит военную операцию против курдских вооруженных формирований.