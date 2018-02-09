Пекин, 9 февраля, 2018, 22:34 — ИА Регнум. ВВС Китая начали получать многоцелевой истребитель Чэнду J-20, который характеризуют как самолет пятого поколения, сообщает 9 февраля агентство Reuters, ссылаясь на государственное телевидение КНР.

V587wiki Истребитель Чэнду J-20

Военное ведомство Китая утверждает, что многоцелевой истребитель Чэнду J-20 начал поступать в боевые части.

Напомним, Китай представил предсерийный истребитель этого типа в 2016 году на авиакосмическом салоне Airshow China 2016, а в марте 2017 года Чэнду J-20 был принят на вооружение. Сообщается, что этот самолет был создан специалистами корпорации Chengdu Aircraft Industry Corporation.

Стоит отметить, что Россия в 2019 году должна завершить поставку для ВВС Китая 24 истребителей Су-35.

Большая часть тактико-технических характеристик нового китайского самолета остается засекреченной.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай стал второй после США страной, военно-воздушные силы которой комплектуются истребителем пятого поколения.