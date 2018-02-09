Санкт-Петербург, 9 февраля, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Свидетельства первым участникам туристского проекта «Серебряное ожерелье России» вручил сегодня, 9 февраля, в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге министр культуры России Владимир Мединский. Как сообщается на сайте министерства, свидетельства получили 12 популярных у туристов исторических поселений и городов, один монастырь, а также музеи и музеи-заповедники.

zov_severa Великий Устюг. Михайло-Архангельский монастырь. Михайло-Архангельский собор

Это города Санкт-Петербург, Вологда, Великий Новгород, Псков, Калининград, Великий Устюг, поселение Старая Ладога, деревня Изборск, Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» и Государственный музей деревянного зодчества и народного искусства северных районов России «Малые Корелы».

«Участники проекта смогут размещать на зданиях специальные таблички, подчеркивающие, что населенный пункт или объект входит в «Серебряное ожерелье России», — отметили в министерстве культуры.

Владимир Мединский заявил, что главная задача — сделать «Серебряное ожерелье» таким же популярным туристическим брендом как «Золотое кольцо», существующее уже более 50 лет. По его словам, список участников «Серебряного ожерелья» будет расширяться по аналогии со списком участников «Золотого кольца».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начало проекта «Серебряное ожерелье России» было положено в 2012 году, когда президент РФ Владимир Путин поручил создать общенациональный туристский проект на Северо-Западе России.