Москва, 9 февраля, 2018, 19:05 — ИА Регнум. Российский миллиардер Владимир Лисин, владеющий Новолипецким металлургическим комбинатом, на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал президенту России Владимиру Путину анекдот про колхоз и пьющего кузнеца, чтобы прокомментировать тем самым поддержку российского бизнеса со стороны властей. Съезд РСПП прошел в Москве сегодня, 9 февраля.

Kremlin.ru Выступление Владимира Лисина

Выступая на съезде, Лисин решил рассказать «старый советский анекдот» о собрании в колхозе, на котором решали, что делать с кузнецом, который запил.

Колхоз, идет собрание, встает председатель и говорит: у нас проблема — посевная на носу, а кузнец запил, надо что-то делать», — начал Лисин.

Далее в анекдоте звучит ряд предложений по решению вопроса: лечить кузнеца, лишить его премии, побить. Однако председатель отклоняет все озвученные варианты, так как «кузнец на селе один».

«Тянется рука: «А давайте его изнасилуем!», — продолжил анекдот Лисин. — Председатель говорит: «Вы чего, с ума посходили?» Тянется вторая рука: «А давайте изнасилуем тракториста!» — «А почему тракториста?» — «У нас их двое».

Лисин пояснил, что, по его мнению, иногда в России решения принимаются таким же образом, как в этом анекдоте.

Присутствующий на съезде РСПП Владимир Путин в шутку укорил Лисина:

«Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?»