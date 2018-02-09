Ереван, 9 февраля, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Заявления, звучащие из Баку, являются еще одним свидетельством того, насколько далек Азербайджан от готовности продвигать вперед переговорный процесс по урегулированию карабахской проблемы. Об этом сегодня, 9 февраля, в Ереване на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского заявил президент Армении Серж Саргсян.

president.am Президент Армении Серж Саргсян, Игорь Попов (Россия), Эндрю Шефер (США), Стефан Висконти (Франция) и Анджей Каспшик

Игорь Попов (Россия), Эндрю Шефер (США), Стефан Висконти (Франция) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик находятся в Армении с региональным визитом. 7 февраля они провели встречи с президентом и главой МИД Азербайджана. Из Еревана посредники отправятся в Степанакерт.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, сопредседатели представили Саргсяну результаты проведенных в Баку встреч.

Президент, обратив внимание сопредседателей на недавние заявления, звучащие из Баку, отметил, что они являются еще одним свидетельством того, насколько далек Азербайджан от готовности продвигать вперед переговорный процесс по урегулированию карабахской проблемы на основе предложений сопредседателей Минской группы, а также демонстрируют, как Баку реагирует на постоянные призывы сопредседателей к подготовке обществ к миру.

Участники встречи подчеркнули важность приверженности сторон в переговорном процессе обязательствам, направленным на мирное урегулирование конфликта, а также необходимость выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ проинформировали президента Армении о своих предстоящих рабочих планах.

Серж Саргсян подтвердил готовность Армении продолжать совместные с сопредседателями Минской группы ОБСЕ усилия по урегулированию конфликта мирным путем, посредством переговоров.

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Как сообщали ИА REGNUM, президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 февраля, выступая на съезде партии «Ени Азербайджан», заявил, что Ереван и Зангезур — это азербайджанские исторические земли.

«Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча», — сказал Алиев.