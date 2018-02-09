Москва, 9 февраля, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Пакет законов, запускающий в РФ второй этап программы амнистии капитала, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении на пленарном заседании 9 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

RachelBostwick Стриральная машина

Речь идет о разрешении гражданам РФ задекларировать свой бизнес, доходы и имущество за рубежом и избежать налогового, административного и уголовного законодательства. Программа, проведение которой инициировал президент РФ Владимир Путин, будет действовать ровно один календарный год, начиная с 1 марта 2018 года. Такая амнистия уже была объявлена в РФ с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года включительно.

Большинство депутатов проголосовали за принятие документов, которые позволят гражданам РФ задекларировать свой бизнес, доходы и имущество за рубежом и избежать налогового, административного и уголовного законодательства. Однако избежать критики законам не удалось.

Так, например, один из авторов законопроектов, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), в ходе обсуждения законопроекта отметил, что принятых мер будет недостаточно для того, чтобы РФ стала более привлекательной для бизнесменов.

«Нужны системные меры, только амнистия — этого мало. Нам нужно быстрее принимать законодательство, которое изменит контрольно-надзорную деятельность и тем самым уменьшит пресс на бизнес. Надо принять законы и решения, которые повышают доступность финансовых услуг», — отметил Аксаков.

Меньшее из зол

В свою очередь, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) считает, что тот факт, что в РФ до сих пор есть большое количество граждан, которые за столько лет не сообщили о своих зарубежных активах, говорит о том, что среди граждан нет уверенности в сохранности своих средств внутри РФ.

«Мы убеждены в том, что граждане переведут сюда свои средства в том случае, если они будут уверены в безопасности, уверены в том, что с них действительно не будут спрашивать о том, как эти средства появились — честно, нечестно», — отметил Нилов.

Впрочем, указал депутат, никто не отрицает, что часть амнистированных средств действительно могли быть заработаны предпринимателями нелегально. Особенно это было распространено в 90-e годы, считает Нилов.

«Но из двух зол надо выбирать меньшее, поэтому лучше, когда деньги вернутся в страну и будут работать на экономику страны, чем они будут находиться за рубежом, работать на экономики тех стран, и при этом будут сохраняться определенные рычаги воздействия, влияния на хозяев этих денежных средств», — уверен парламентарий.

Прачечная для грязных денег

Впрочем, больше всего критики в адрес закона об амнистии высказали депутаты фракции КПРФ, которые в итоге отказались голосовать за принятие инициатив. Так, в частности, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя (КПРФ) заявила, что первый этап амнистии капиталов в 2015—2016 годах оказался безуспешным и не принесли экономике РФ существенных изменений. Об этом, по ее словам, говорит тот факт, что сегодня нет никаких официальных данных о том, сколько именно средств вернулось в РФ в рамках программы амнистии капиталов.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») заявил, что сам факт того, что никому в стране не известно, сколько именно средств зафиксировано в декларациях, говорит о том, что амнистия прошла успешно и данные не рассекречены.

«Всё сейчас обвешано тайной, покрытой мраком. Мы не спрашиваем фамилии, нам даже не надо в принципе знать, сколько деклараций — хотя нам цифру назвали, 7,2 тыс. Мы хотим знать, сколько денег вернулось в страну в целом, сколько, какой процент из этих средств мы направили в нашу экономику», — отметила Ганзя.

По ее словам, депутаты слишком спешили принять законы.

Действительно, рассмотрение вопроса шло оперативно: в первом и во втором чтении законы были приняты 7 февраля, а сам документ находился на рассмотрении депутатов чуть больше недели с момента внесения в нижнюю палату парламента.

«Спешка, потому что горит земля под ногами некоторых наших привилегированных граждан, и их капиталы нужно спасти. Сегодня идет борьба с офшорными незаконными средствами по всему миру, а поэтому бояться за честные деньги нечего. Следовательно, в нашу страну пойдут криминальные деньги, и мы опять попадем в разные черные списки, а это престиж нашей страны. Мне бы очень не хотелось, чтобы наша страна превращалась в огромную прачечную, где отмываются грязные деньги», — подчеркнула Ганзя.

Поддержал такую позицию и член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ). Так, по его словам, в ходе первого этапа амнистии РФ должна была получить порядка 500 млрд рублей.

«А получили только 6 млрд за год. Одну сотую всего вернули», — отметил Куринный.

Такая политика государства указывает на его слабость, считает депутат.

«Если бы государство было сильное, оно бы, первое, создало условия для работы здесь, на месте. Второе, не дало бы возможность вывести эти деньги. И третье — проконтролировало бы всё от начала до конца, как это сегодня делают многие спецслужбы. А у нас 2 трлн долларов сегодня ходят за границей», — подчеркнул Куринный.