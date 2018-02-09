Москва, 9 февраля, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Сырьевой рынок 9 февраля днем удерживается в «красном», заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

the3cats Нефть

Баррель Brent стоит сейчас $64,36 (-0,7%), за «бочку» легкой техасской нефти WTI предлагают $60,49 (-1%).

По ее словам, нефть продолжают продавать на фоне глобального ухода инвесторов от рисков и ввиду сохраняющейся стабилизации доллара США.

«Ошибочно было бы говорить, что именно американская биржевая паника стала катализатором для распродаж на сырьевой площадке. Дело не только в этом», — полагает Бодрова.

В среде инвесторов присутствует общее спорное и очень осторожное отношение к риску.

«Рынки забрались слишком высоко, активы избыточно дороги, и на площадках давно созрели условия для коррекции», — считает эксперт.

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