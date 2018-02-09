Ереван, 9 февраля, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента от правящей Республиканской партии Армении Армен Саргсян заверил, что у него нет никаких проблем с гражданством.

Фотография Саргсяна — Photolure Армен Саргсян

«В этом вопросе, где вы ищите проблему, проблемы нет. Да, я был гражданином Великобритании. Когда в 2000 году я был освобожден с поста посла, я подал заявление на получение гражданства в Великобритании и получил гражданство в 2002 году. После этого я отказался от своего гражданства в 2011 году», — заявил Армен Саргсян после встречи с оппозиционной фракцией «Елк» в парламенте Армении.

8 февраля электронное издание hetq. am опубликовало документы компании Eurasia House International, зарегистрированной в реестре британских компаний Companies House, где Армен Саргсян представлен гражданином Великобритании.

Согласно Конституции Армении президентом страны может стать лицо, которое последние шесть лет являлось гражданином только Республики Армения.

Координатор общественных связей офиса Армена Саргсяна Асмик Петросян сообщила, что двойное гражданство Саргсян имел в 2002—2011 гг. После этого он отказался от гражданства Великобритании, оставшись только гражданином Армении.

Между тем документы, опубликованные в реестре британских компаний, ставят под сомнение эти сведения.

Армен Саргсян был назначен директором Eurasia House International как гражданин Армении, однако начиная с 2005 г. во всех годовых документах компании Саргсян значился как гражданин Великобритании.

Последний годовой документ был опубликован в 2014 г. В следующем году компания была распущена, поэтому другие отчеты не опубликованы. Таким образом, по документам британского реестра еще четыре года назад в отчетах компании Армен Саргсян представлялся гражданином Великобритании.

По словам самого Саргсяна, он был и теперь является членом совета директоров десятков компаний.

«Где-то я числюсь как британец, где-то как армянин. После моего отказа в 2011 году от гражданства Великобритании я в газете Financial Times объявления не давал, во всех этих местах меня принимали как Армена Саргсяна, а не как гражданина Великобритании», — отметил Саргсян.

На вопрос о том, почему в 2014 году в реестре он значится как британец Саргсян ответил, что если посмотреть на другие компании, то можно найти, что он гражданин Англии.

«Вы представляете, что если кто-то в Британии отказывается от гражданства, то его имя повсюду убирают?» — сказал кандидат на пост президента Армении.

Он также пояснил, что стал гражданином Великобритании, так как для работы ему было необходимо путешествовать и бывать в разных странах, и было много практических вопросов и вопросов безопасности.

«Я отказался от гражданства, потому что в этом больше не было необходимости, потому что в 2011 году я не думал, что вы должны изменить Конституцию, я должен буду стать послом, а затем я должен буду стать кандидатом», — подытожил Армен Саргсян.

Как сообщало ИА REGNUM, получив от действующего президента страны Сержа Саргсяна предложение стать кандидатом в президенты от правящей партии, посол Армении в Великобритании Армен Саргсян попросил время на принятие решения, подчеркнув, что до этого хочет встретиться как с парламентскими, так и с внепарламентскими силами.

Президентские выборы в Армении запланированы 2 марта. Парламент должен избрать президента 3\5 голосов. В случае второго и последующих туров ценз на избрание снижается.