Москва, 9 февраля, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Сегодня, 9 февраля, Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 б.п. до 7,5%. Решение о снижении принято на заседании Совета директоров, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение Советом директоров ЦБ РФ принято исходя из того, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Она составила 2,2% в январе 2018 года.

«В январе 2018 года снизились годовые темпы роста потребительских цен по всем основным группам товаров и услуг.

Продовольственная инфляция замедлилась до 0,7%, инфляция на непродовольственном рынке снизилась до 2,6%, темпы роста цен на услуги составили 3,9%», — говорится в официальном сообщении ЦБ.

По оценке Банка России, большинство показателей годовой инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, находятся ниже 4%.

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При этом отмечаетcя, что краткосрочные проинфляционные риски ослабли. В январе 2018 года снизились годовые темпы роста потребительских цен по всем основным группам товаров и услуг.

Поэтому регулятор продолжит переходить от умеренно жёсткой к нейтральной денежно-кредитной политике и будет постепенно снижать ключевую ставку в 2018 году.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 23 марта 2018 года.

По мнению экспертов, ключевая ставка Центробанка России должна быть снижена до 4—6%.

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Напомним, Банк России повысил ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых в ночь на 16 декабря 2014 года. Это решение было принято для того, чтобы ограничить негативные эффекты от ослабления курса рубля.

Затем, как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ в течение трёх лет периодически снижал ключевую ставку. Так, за 2017 года регулятор опустил её на 3,5%.

В конце ноября 2017 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка в ближайшие два года опустится до 6—7%

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