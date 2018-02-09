Москва, 9 февраля, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Текущая неделя выдалась для нефти не самой благоприятной. Баррель Brent с 5 февраля подешевел на 5,5% и сейчас торгуется на уровне $64,30 — это минимальный показатель с 21 декабря 2017 года. Причиной для такого падения стали резко возросшие опасения о росте глобального предложения нефти, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

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«В частности, Иран заявил о намерениях нарастить добычу нефти до 4,7 млн баррелей в сутки. А опубликованная накануне статистика показала, что добыча нефти в США достигла исторического максимума на уровне 10,25 млн баррелей в сутки», — привела цифры эксперт.

Ранее Управление энергетической информации США повысило среднегодовой прогноз роста добычи нефти в США в текущем году до 10,59 баррелей в сутки, так что потенциал для дальнейшего роста сохраняется.

«Еще одним фактором давления на нефть является укрепление доллара США — из-за того, что мировые цены на нефть устанавливаются в долларах, между ценой барреля и курсом американской валюты существует обратная корреляция», — пояснила Кулакова.

Да и в целом на нефтяном рынке давно назревала коррекция: нефть практически безостановочно дорожала с июня 2017 года.

«Ближайшая статистика, имеющая отношение к рынку нефти, выйдет 9 февраля вечером, а до этого времени котировки могут колебаться возле текущих уровней.

С высокой долей вероятности котировки нефти в течение торгового дня в России сохранятся в диапазоне $64−65», — считает эксперт.

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