Москва, 9 февраля, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Котировка американского доллара к российскому рублю только за эту неделю выросла на 2 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК TeleTrade Владимир Чернобай.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Общая нестабильность на мировых рынках, которая приводит к резкому падению американских индексов вызывает уход инвесторов от рисков и спрос на американский доллар.

«Доллар растет ко всем валютам за исключением японской иены. Дополнительным негативом для рубля стало падение нефти», — считает Чернобай.

В нефти есть инвестиционная составляющая. При падении активов на мировых рынках, нефть тоже начинают продавать, а данные по добычи нефти в США (добыча за неделю выросла более чем на 300 тыс. барр. и США опередили по этому показателю Саудовскую Аравию) только усилили давление на нефтяные фьючерсы.

В итоге за три дня цены на нефть упали на 5%, что неизбежно отразилось и на российской валюте, отметил он.

«Ключевым моментом 9 февраля станет решение ЦБ РФ по ставке. Если Центробанк снизит ставку на 50 б.п., то, значит, его особо не волнуют сейчас внешняя турбулентность, тогда рубль может потерять еще около 1%.

В случае снижения ставки на 25 б.п. давление на рубль будет не таким сильным», — пояснил эксперт.

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