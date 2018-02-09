Новосибирск, 9 февраля, 2018, 14:34 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 9 февраля, прошла церемония закрытия пятого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) — 2018», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Конкурсанты

На протяжении нескольких дней 420 студентов, будущих профессионалов, демонстрировали своё мастерство. Они соревновались по 50 профессиональным компенсациям. В числе участников студенты 11 вузов. Кроме того, на 12 региональных площадках по 12 компетенция за звание «лучших» боролись 80 учащихся общеобразовательных школ, юниоров Worldskills. В числе конкурсантов участники из Красноярского и Алтайского краёв, Томской и Ярославской областей, города Москвы, Татарии, Северной Осетии и Якутии. На площадках регионального чемпионата работали 602 эксперта, десять из которых из других регионов.

«Многие из представителей Новосибирской области входят в команды Российской Федерации, участвуют в международных чемпионатах Worldskills. Но нам нужно больше молодых профессионалов. Новосибирская область в этом крайне нуждается. В регионе, который заявил об амбициях в развитии темпами выше, чем другие регионы страны, должны жить и работать самые лучшие специалисты», — заявил, выступая на мероприятии временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Травников.

Глава области отметил также, что очень важно в начале жизни добиться успеха и «почувствовать его вкус» для того, чтобы в дальнейшем «вы уже не могли остановиться» быть лучше, чем другие.

Отметим, что задачу перед ведомствами и главами регионов привлечь молодёжь к работе на производстве поставил президент Российской Федерации Владимир Путин. Одним из наиболее известных и зарекомендовавших себя инструментов решения этой задачи стало движение «Молодые профессионалы». В регионах на базе учреждений профобразования создаются центры компетенций по десяткам рабочих специальностей, ориентированные на потребности предприятий. Новосибирская область в числе первых в стране присоединилась к движению «Молодые профессионалы» — ещё в 2013 году. За это время воспитанники учреждений профтехобразования вошли в число лидеров. Среди наиболее успешных новосибирских ребят — выпускник Новосибирского строительно-монтажного колледжа, призёр Чемпионата Мира по профессиональному мастерству WorldSkills AbuDhabi 2017 (Абу-Даби, ОАЭ) по компетенции «Электромонтаж» Роман Глазунов и студентка Новосибирского колледжа парикмахерского искусства, призёр Международных чемпионатов 2017 года в Великобритании, Австралии и Китае Анна Кронцева.

«В Новосибирской области достойные результаты. Наши ребята неоднократно принимали участие в общероссийских командах. Но мы считаем, что на этом нельзя останавливаться, потому что WorldSkills не должен превратиться в такой элитарный клуб, по аналогии можно сказать «спорт высших достижений». Нам, безусловно, нужно большее количество высококлассных специалистов. Причём специалистов, которые не только осваивают профессию, но уже в юном возрасте начинают чувствовать вкус успеха, ощущают, что они могут быть лучше и профессиональнее многих других. Поэтому 500 участников для такой огромной области, которая нуждается в развитии — этого не достаточно», — прокомментировал журналистам итоги чемпионата Андрей Травников.

Он подчеркнул, что вопрос этот обсуждался ранее на совете по профессиональному обучению. Пришли к тому, что необходимо расширять количество компетенций, вовлекать все учебные заведения, в том числе и среднеобразовательные школы, увеличивать количество предприятий-партнёров, которые поддержат это движение.

Worldskills Russia — движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. На чемпионате встречаются руководители государственных органов и образовательных учреждений, представители промышленности и общественных организаций, обсуждаются важные и актуальные вопросы, связанные с профессиональным мастерством.