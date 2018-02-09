Москва, 9 февраля, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Пакет законов о начале второго этапа амнистии капитала в РФ Госдума приняла в третьем, итоговом чтении на пленарном заседании 9 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM. В ответ на беспрецедентное давление на бизнес за рубежом государство протягивает руку помощи, отмечают в нижней палате парламента.

Виктор Дюбрей. Бочки денег. 1897

Продлить программу амнистирования зарубежных доходов бизнеса и имущества граждан РФ еще на год ранее поручил президент РФ Владимир Путин. Программа уже действовала в РФ в течение одного календарного года в 2015—2016 годах. Тогда российские бизнесмены и любые другие желающие могли задекларировать свои доходы, которые они получают за рубежом. Кроме того, сообщить в налоговый орган предлагалось и о имуществе, которое есть в наличии у гражданина РФ. В случае подачи декларации такие средства и имущество освобождались от налогообложения и изучения природы их происхождения, а с самого гражданина PФ снималась административная и уголовная ответственность.

Помимо этого, в случае если гражданин закрыл свою контролируемую иностранную компанию, которой руководил ранее (и которая чаще всего располагается в офшорных юрисдикциях), то доход и имущество этой КИК также не облагались подоходным налогом (13%).

Подобные правила распространятся и на новый этап амнистии капитала. Она продлится с 1 марта 2018 года по 1 марта 2019 года.

Как рассказывал ранее глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), участие в первом этапе программы приняли порядка 7,2 тыс. человек. При этом все они могут также участвовать и во втором этапе амнистии капитала, закон позволяет им повторно подать декларации наравне с «новыми» участниками.

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Кроме того, в ходе второго этапа амнистии граждане РФ также смогут задекларировать не только открытые до 1 января 2018 года счета в иностранных банках, но и те, которые на этот момент уже были закрыты. Все операции по этим счетам освобождаются от налоговой, административной и уголовной ответственности.

Авторами инициативы выступили депутаты Андрей Макаров, Павел Крашенинников, Анатолий Аксаков и Алексей Диденко.