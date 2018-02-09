Ижевск, 9 февраля, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Работу по актуализации списка избирателей необходимо «вести постоянно», на системной основе, а не только перед выборами. Так как учёт «всех изменений» — в частности, гражданского состояния, миграционной активности — «большой и трудоёмкий процесс». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан Общественной палаты Удмуртии, руководитель регионального отделения «Ассоциации юристов России» Рашид Хуснутдинов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Говоря о работе по сверке избирателей, эксперт подчеркнул, что это «одно из важнейших направлений деятельности избирательных комиссий».

«К примеру, в Удмуртии — порядка 1 млн избирателей. И очевидно, что у такого количества граждан происходят разные изменения в жизни. Кто-то меняет фамилию, кто-то переезжает в другой регион, кто-то уходит служить в армию, у кого-то происходят печальные события — как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Учёт всех этих изменений — большой и трудоёмкий процесс, который крайне важно вести постоянно, а не только в преддверии выборов. Поэтому, безусловно, вопрос актуализации списков избирателей — одно из важнейших направлений работы избирательных комиссий», — считает Рашид Хуснутдинов.

Член республиканской Общественной палаты выразил уверенность в том, что «эта работа выполнима совместными усилиями избиркомов» и других ведомств — в частности, миграционных отделов полиции, ЗАГСов, органов власти. По его мнению, эту работу «можно провести в том числе и до дня голосования на предстоящих выборах».

По мнению эксперта, следующим этапом в работе по сверке списка избирателей может стать «межведомственный обзор информации в отношении вновь прибывших и незарегистрированных на территориях», убывших для исполнения наказания, умерших. Особое внимание необходимо уделить сносимым домам и застраиваемым микрорайонам, что стало актуальным после реализации масштабной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

«Иногда сносятся целые микрорайоны и возводится множество новых. Поэтому в списки должны вноситься существенные изменения», — отмечает Рашид Хуснутдинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, численность избирателей в России уточняется дважды в год — по состоянию на 1 января и на 1 июля. На начало 2018 года количество граждан РФ, имеющих право голосовать, сократилось с июля прошлого года примерно на полмиллиона человек: на президентских выборах 18 марта смогут проголосовать почти 111 млн человек. Главным образом уменьшилось количество избирателей на территории России, а не за рубежом. Эксперты полагают, что работа по «зачистке» списков избирателей и «мертвых душ» проведена не в полном объеме.