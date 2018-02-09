Москва, 9 февраля, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Продажи на рынке нефти продолжают набирать обороты. 8 февраля котировки Brent продолжили отступление вместе с фондовыми площадками и рисковыми активами в целом, которые после небольшой передышки снова попали под давление, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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Цена вплотную подошла к отметке 64, достигнув нового минимума 2018 года и сегодня утром пытается отойти от этого уровня.

«В потенциале американских сланцевых компаний уже никто не сомневается. Теперь на горизонте маячит добыча в объеме 11 млн баррелей в сутки.

Крупные компании в унисон наращивают инвестиции в сланцевые проекты, что вкупе с повышением эффективности добычи сулит дальнейшее наращивание объемов производства энергоносителей в США», — полагает эксперт.

Бегство от рисков, которое вернулось на площадки с новой силой, тоже дает о себе знать. Мировые инвесторы впали в отчаяние после долгой и беззаботной «спячки», будто наверстывая упущенное. Brent как рисковый актив не может позволить себе оставаться в стороне, особенно учитывая масштабы паники.

«Еще один фактор, который усиливает давление на котировки черного золота — решение крупных производителей ОПЕК в лице Саудовской Аравии и Ирака возобновить политику скидок на нефть для азиатских и европейских клиентов. И все это на фоне возобновившихся разговоров о преждевременном выхода стран ОПЕК+ из сделки», — отметил Мащекно.

На рынок снова закрались опасения, что многие экспортеры могут отказаться от ограничений, глядя на то, как их конкуренты, пользуясь более высокими ценами, наращивают активность. Все это способствует отступлению котировок, которые торговались на трехлетних максимумах еще две недели назад.

«Сегодня, 9 февраля, Brent может попытаться показать откат от уровня $64, но только если распродажи рисковых активов утихнут.

Однако даже в этом случае настрой игроков будет осторожным в преддверии публикации отчета по числу буровых в США, ведь это еще один фактор риска для рынка», — считает эксперт.

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