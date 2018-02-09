Москва, 9 февраля, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Рубль ускорил снижение 8 февраля, обновив минимумы с начала 2018 года в паре с долларом и достигнув минимальных с середины ноября 2017 года уровней против евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Сочетание давления на нефть и бегства от рисков обусловило более агрессивные распродажи российской валюты, — полагает Ковалев. — Пара доллар/рубль закрылась в районе 200-дневной скользящей средней над уровнем 58 рублей».

После некоторых признаков стабилизации на мировые фондовые площадки вернулись негативные настроения, что нашло отражение в динамике рубля, который относится к сегменту рисковых активов.

«Вдобавок нефть Brent обновила минимумы 22 декабря на опасениях рекордной добычи в США. С начала месяца рубль подешевел к доллару уже более чем на 4%, и дополнительным фактором давления здесь служит укрепление позиций доллара.

В общем, все звезды сложились так, чтобы выбить почву из-под ног российской валюты после продолжительного роста», — отметил эксперт.

9 февраля состоится заседание Банка России, который с большой долей вероятность снизит ставку на 0,25% на фоне дальнейшего замедления инфляции, которое продолжается и в начале 2018 года.

Несмотря на недавние спекуляции о возможном более агрессивном снижении стоимости кредитования — на 0,5%, такой сценарий видится маловероятным в силу недавнего снижения курса рубля, который на этой неделе подешевел рекордно с середины прошлого года.

«Впрочем, рубль вряд ли покажет заметную реакцию на решение регулятора и продолжит следить за динамикой доллара, нефти, доходности трежерис и интереса к риску», — полагает Ковалев.

Нефть сегодня с утра предпринимает попытки восстановления, доллар держится стабильно, а на фондовых площадках продолжаются распродажи, что теоретически сулит рублю движение к новым минимумам, по крайней мере, в первой половине дня.

«Однако после бурного роста ближе к завершению сессии на рынок может прийти коррекция в рамках частичной фиксации прибыли перед наступлением выходных», — считает эксперт.

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