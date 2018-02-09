Москва, 9 февраля, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Климатическая норма по снегу в Москве с начала зимы перевыполнена более чем в 1,5 раза. Об этом сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машины завалены снегом

«За 7 дней февраля на станции ВДНХ выпало 50 миллиметров осадков при норме 36 миллиметров, — сказала Позднякова. — В январе выпало 66,6 миллиметра осадков при норме в 42 миллиметра. В декабре выпало в Москве 86 миллиметров при норме 56».

По ее словам, всего в российской столице с начала зимы выпало более 200 миллиметров осадков.

Читайте также: Жителей Москвы попросили пересесть на общественный транспорт

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночь на 6 февраля в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура в темное время суток упала до отметки в — 16,2 °C. А в ночь на 5 февраля термометры показывали — 13,1 °C.

Читайте также: В Москве сохраняется умеренно морозная погода