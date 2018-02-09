Пекин, 9 февраля, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Сегодня, 9 февраля, ознаменовалось для участников Гонконгской фондовой биржи серьезными падениями котировок. Причём снижение коснулось всех направлений — сырьевого сектора, финансов, производства и недвижимости. Согласно данным торгов, основные фондовые индексы Китая рухнули на 2,7% — 5,2%.

Биржа

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Так, ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei за первые 15 минут торгов обвалился на 3%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index потерял 5,15%.

Отрицательная динамика произошла на фоне мощного снижения фондовых индексов США.

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Индекс Dow Jones вышел на рекорд после повышения базовой ставки ФРС

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах 8 февраля фондовый индекс Dow Jones обрушился на 1033 пункта к закрытию сессии. Падение составило 4,15% — до отметки 23 860. На 3,75% также снизился также и индекс S&P 500— на 100 пунктов до отметки 2581. Индекс электронной биржи NASDAQ снизился до отметки 6777, (минус 3,9%, или 274 пункта).

Снижение произошло после сообщения о росте заработных плат в США. Данные были опубликованы министерство труда страны. Это может негативно сказаться на прибыли корпораций.

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Напомним, индекс Dow Jones — это промышленный фондовый индекс, созданный редактором газеты The Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу для отслеживания развития промышленной составляющей фондовых рынков США.