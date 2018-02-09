Москва, 9 февраля, 2018, 07:32 — ИА Регнум. На торгах 8 февраля курс рубля возобновил нисходящее движение с открытия торговой сессии. Основными причинами ослабления российской валюты стали снижение цен на нефть и индекса RGBI, а также укрепление доллара США и бегство в защитные активы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Баррель Brent подешевел на 2%, до $64,08. Индекс RGBI снизился на 0,10%, до 143,71. Индекс доллара, отслеживающий динамику американской валюты к корзине из шести основных мировых валют, повышался с 90,16 до 90,56.

Сегодня, 9 февраля, в центре внимания участников рынка находится заседание Банка России.

Рынок ожидает, что регулятор снизит ключевую ставку на 0,25%, до 7,50%. Решение ЦБ РФ на динамике рублевых пар не отразится.

На торгах в Азии Brent стоит $64,33. Доллар демонстрирует смешанную динамику. В первой половине торгов от курса доллара ожидается снижение до 58,15 руб., во второй — рост до 58,80 руб. Евро/рубль держит курс на 71,95 руб.

Напомним, 8 февраля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 81 коп. (+1,41%), до 58,42 руб., курс евро — на 83 коп. (+0,43%), до 71,50 руб.

Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,7 млрд (+39,02%), евро/рубль — 539,4 млн евро (+16,02%).

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