Пекин, 9 февраля, 2018, 06:50 — ИА Регнум. В Китае женщина приговорена к смертной казни за организацию поджога, в результате которого жертвами пожара стала семья из четырех человек, сообщает 9 февраля агентство Синьхуа.

Комната для смертельных инъекций

В результате расследования было выяснено, что женщина по имени Мо Хуанцзин, ранее работавшая няней у семьи Линь Шэнбиня виновна в поджоге в квартире Линя в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян 21 июня 2017 года.

В результате действий Мо, жена Линя Чжу Сяочжэнь и трое маленьких детей погибли, сообщает Промежуточный народный суд Ханчжоу.

Мо разожгла пожар при помощи зажигалки ранним утром после того, как она предварительно вбила в поисковик ключевое слово «поджог», отмечает суд.

Помимо человеческих жертв, пожар причинил материальный ущерб ан сумму более 2,57 млн юаней ($405,9 тыс.). Мо также подозревается в краже имущества.