Баку, 9 февраля, 2018, 03:38 — ИА Регнум. «Возвращение» Еревана является стратегической целью Баку, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на VI Съезде правящей партии «Йени Азербайджан».

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Ереван является нашей исторической землей, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли, — заявил Алиев. — Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться».

По словам президента Азербайджана, Баку не должен забывать «о своих исторических землях», и «возвращение Еревана» должно стать «одним из направлений нашей деятельности».

«Наши исторические земли — Иреванское ханство, Зенгезур, Гейче, об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир», — утверждает Алиев.

Напомним, 5 февраля Алиев подписал распоряжение о внеочередных президентских выборах 11 апреля 2018 года. Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года.

Алиев — кандидат в президенты страны от «Йени Азербайджан», об этом рассказал Али Ахмедов, исполнительный секретарь партии. Президент Азербайджана избирается на семь лет.

7 февраля глава пресс-службы азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев сообщил, что после выборов Баку намерен продолжить с Ереваном интенсивные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Как страна, подвергшаяся агрессии и оккупации, Азербайджан поддерживает усилия по скорейшему урегулированию конфликта посредством субстантивных и логичных переговоров, — заявил Гаджиев. — Как неоднократно заявляли сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне глав государств, опирающийся на оккупацию статус-кво неприемлем и не может быть продолжительным».

«Статус-кво должен быть изменен. Для изменения статус-кво армянские вооруженные силы должны быть полностью и безоговорочно выведены с территорий Азербайджана, как того требуют резолюции номер 822, 853, 874 и 884 СБ ООН», — уточнил Гаджиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что Баку, выражая заинтересованность в скорейшем урегулировании карабахского конфликта, должен подкрепить ее действиями: договоренности, достигнутые на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, должны быть выполнены.