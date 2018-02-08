Киев, 9 февраля, 2018, 02:33 — ИА Регнум. Убитый 8 февраля 2018 года Михаил Толстых — комбат ДНР Гиви — был «номером один» в списке «возмездия», сообщил главный редактор украинского интернет-портала «Цензор.Нет» Юрий Бутусов в Facebook.

icorpus Youtube channel Гиви (Михаил Толстых)

«Первоначально говорили о выстреле из огнемета, но отстреляного тубуса никто не показывал. Так что вполне вероятно, что это могла быть и мина», — написал Бутусов.

Он уточнил, что предполагаемая мина была установлена «кем-то», «кого провели к Гиви» и кто сумел уйти перед взрывом, активировав ее в нужный момент.

«Когда-нибудь об этих событиях будут написаны книги и сняты фильмы, что-то типа «Мюнхена», только куда более драматично и сложно, — написал Бутусов. — И об этом узнают как об одной из самых блестящих операций, проведенных патриотами Украины. Страницей истории, которой все мы будем гордиться».

«А сейчас можно сказать, что «Гиви» был в свое время определен как номер один в списке животных, предназначенных к утилизации», — утверждает украинский «патриот».

"Операция планировалась и готовилась два года. «Гиви» был последним раскрученным в росСМИ и медийным главарем наемников на оккупированных территориях, который находился на службе. Он предпринимал серьезные меры безопасности, добраться было нелегко», — заявил Бутусов.

По словам главреда украинского интернет-издания, после убийства Гиви «таких крупных акций возмездия такого значения на оккупированных территориях не совершалось».

Напомним, Герой ДНР Гиви, командующий батальоном «Сомали» (2014—2017), погиб 8 февраля 2017 года в городе Макеевке. Гиви находился в рабочем кабинете, который в 06:12 (время местное) обстреляли из реактивного огнемета «Шмель». Также есть версия, что Гиви погиб от разорвавшейся бомбы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело об убийстве Гиви расследуется. 10 октября 2017 года Захар Прилепин, писатель и заместитель командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии ДНР, заявил:

«Несмотря на всякую трепотню с украинской стороны, я прекрасно знаю — даже поименно! — кто убил Моторолу (Герой ДНР Арсен Павлов), кто убил Гиви. Это сделала та сторона, Киев».

Прилепин уточнил, что в убийствах лидеров ополчения участвовали диверсанты, находившиеся непосредственно в Донецке: «все эти люди вычислены».