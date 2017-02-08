В ДНР объявлен трехдневный траур в связи с гибелью Гиви

Донецк, , 14:49 — REGNUM В Донецкой Народной Республике объявлен трехдневный траур в связи с гибелью командующего батальоном «Сомали», полковника вооруженных сил республики Михаила Толстых (позывной Гиви). Об этом 8 февраля со ссылкой на пресс-службу администрации главы республики сообщает Донецкое агентство новостей.

Глава ДНР Александр Захарченко объявил траурными днями 8, 9 и 10 февраля. «Документ подписан, скоро появится на официальном сайте Республики», — пояснили в пресс-службе. Отмечается также, что похороны Гиви состоятся 10 февраля.

Полковник Вооруженных Сил ДНР Михаил Толстых родился в Иловайске в 1980 году. В ополчение он вступил в начале конфликта на Донбассе. Удостоен звания Героя ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (позывной Гиви), погиб рано утром 8 февраля в Донецке, в своем рабочем кабинете, в результате взрыва. По предварительным данным следствия, теракт осуществили украинские спецслужбы. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

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