Москва, 9 февраля, 2018, 01:57 — ИА Регнум. Фондовый индекс Dow Jones обрушился на 1033 пункта к закрытию сессии, свидетельствуют данные торгов от 8 февраля. Падение составило 4,15% — до отметки 23 860.

Mike Licht Падение индекса Доу-Джонса

При этом индекс S&P 500 также снизился — до отметки 2581 (минус 3,75%, или 100 пунктов). Индекс электронной биржи NASDAQ снизился до отметки 6777, (минус 3,9%, или 274 пункта).

Напомним, индекс Dow Jones — это промышленный фондовый индекс, созданный Чарльзом Доу — редактором газеты The Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company.

Цель создания индекса — отслеживать развитие промышленной составляющей фондовых рынков США. Dow Jones представляет собой среднеарифметический показатель ежедневных котировок входящих в него компаний на момент закрытия биржи.

Речь идет о 30 крупнейших американских компаниях: Apple, Boeing, Coca-Cola, General Electric, Intel, JP Morgan Chase, McDonald’s, Microsoft, Nike, Visa и других.

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Dow Jones является показателем экономической ситуации в США. Как заявлял пресс-секретарь Белого дома Радж Шах после падения индекса 5 февраля, несмотря на колебания рынков, основы «американской экономики очень прочны и развиваются в правильном направлении».