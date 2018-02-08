Варшава, 9 февраля, 2018, 00:32 — ИА Регнум. Призыв к рассеянным по миру полякам всеми возможными способами отстаивать «доброе имя Польши» сформулировал в опубликованном 8 февраля открытом письме Станислав Карчевский, спикер верхней палаты польского парламента (Сенат).

Немецкие мародеры. Польша. 1939

В открытом письме содержится призыв к полякам «собирать все свидетельства зверств и преступлений против человечности, совершенных во время Второй мировой войны». Это необходимо, поскольку свидетелей этих событий становится все меньше.

Он попросил реагировать на проявление неуважения к Польше — отвечать на них и фиксировать несправедливые формулировки.

«Я прошу уведомить наши посольства, консульства и почетных консулов о клевете, нарушающей доброе имя Польши», — говорится в сообщении.

Напомним, в Польше приняты поправки к закону «Об институте национальной памяти»: 6 февраля 2018 года президент этой страны Анджей Дуда поставил подпись под соответствующими документом.

Поправки предусматривают уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности.

Теперь за словосочетание «польский лагерь смерти» при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Германией Польши, предусмотрено наказание.

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925—1950 годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украинский институт национальной памяти (УИНП) предложил проводить встречи польских и украинских историков только на Украине, исключив вариант проведения в Польше.

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