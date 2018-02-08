Вашингтон, 8 февраля, 2018, 23:51 — ИА Регнум. Среди сирийских ополченцев, погибших от авиаудара коалиции США, были представители России, сообщила 8 февраля американская телекомпания «Си-би-эс».

U.S. Air Force Бомбардировка

В качестве источника этих сведений телекомпания указала некоего представителя Пентагона, пожелавшего остаться неназванным.

Утверждается, что он сообщил журналистам о том, что «этот случай стал первым, когда в результате американского удара в Сирии погибли русские».

Напомним, ранее официальные представители Пентагона заявляли, что воздушная атака на базу сирийского ополчения была произведена «в ответ на неспровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, силы американской коалиции атаковали отряд сирийского народного ополчения, проводивший военную операцию в долине Евфрата. Удар был нанесен с применением минометов, реактивных систем залпового огня и боевых вертолетов.

При этом Пентагон утверждает, что командование российской группировки было извещено военными США о готовящемся ударе по сирийским ополченцам.