Вашингтон, 8 февраля, 2018, 21:56 — ИА Регнум. Так называемая американская «антитеррористическая коалиция» утверждает, что заранее уведомила российских военных об ударе по отрядам сирийского народного ополчения, воюющего на стороне сирийского правительства. Соответствующее заявление сделала сегодня, 8 февраля, официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

U.S. Air Force Американский боевой самолёт

Она заявила, что на протяжении недели командование коалиции наблюдало за медленным накапливанием сил, поддерживающих сирийское законное правительство в долине Евфрата.

«Официальные лица коалиции предупредили российских официальных лиц о присутствии сил SDF по каналам предотвращения конфликтов перед атакой. Эти каналы выполнили свою задачу», — заявила Уайт.

Он утверждает, что связь с российским командованием поддерживалась как во время, так и после атаки.

Уайт пояснила, что канал связи по предотвращению конфликтов в Сирии работает успешно, о чём свидетельствует тот факт, что российские войска не атаковала силы коалиции в ответ на удар США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, силы американской коалиции атаковали отряд сирийского народного ополчения, который проводил разведывательную операцию в долине Евфрата. Известно, что удар по отряду ополчения был нанесен с помощью минометов, реактивных систем залпового огня и боевых вертолетов.