Вашингтон, 8 февраля, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Что произойдет в Сирии — будут решать США, выступающие в Женеве с позиции силы, заявила 8 февраля на брифинге официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Army.mil Американский солдат на фоне флага

По ее словам, на женевских переговорах дипломаты США должны выступать с позиции силы.

«Наша цель — гарантировать, что наши дипломаты могут говорить с позиции силы относительно женевского процесса. Это наши дипломаты будут в конечном итоге решать, что произойдет в Сирии», — заявила Дана Уайт.

Официальный представитель Пентагона подчеркнула, что США будут и дальше поддерживать «Сирийские демократические силы», которые, по их мнению, борются с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом Уайт предпочла не вспоминать о том, что военные США находятся на территории Сирийской Арабской Республики без мандата ООН и без разрешения правительства Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, США отказались от участия в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, по-прежнему настаивая на женевском формате переговоров по Сирии, который уже несколько лет абсолютно не влияет на процесс мирного урегулирования конфликта.