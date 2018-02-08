Москва, 8 февраля, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Компания «Газпром» повысила свою оценку стоимости строительства газопровода «Турецкий поток». Об этом 8 февраля сообщил зампредседателя правления компании Андрей Круглов, выступая на Дне инвестора «Газпрома» в Лондоне.

Gazprom.ru Строительство газопровода

«Предварительно мы говорили что стоимость проекта может составить порядка $6 млрд, но сейчас мы оцениваем где-то в порядка $7 млрд», — сказал Круглов.

Зампред правления «Газпрома» также сообщил, что «Турецкий поток», вероятнее всего, будет первоначально профинансирован из бюджета компании, а в дальнейшем — рефинансирован путём выпуска проектных облигаций.

Напомним, в середине января «Газпром» сообщил о получении разрешения от органов власти Турции на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья страны.

Таким образом, как было заявлено, компания получила все необходимые разрешения со стороны правительства Турции для морской укладки «Турецкого потока».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что реализация проекта идёт в соответствии с планом одновременно на трёх участках: на берегу в России и Турции, а также в Чёрном море. На морском участке суммарно по двум ниткам уложено уже более 760 километров трубы.