Баку, 8 февраля, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Азербайджан, который не имеет выхода к открытым морям, превратится в один из транспортных центров Евразии. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня, 8 февраля, на съезде правящей партии «Ени Азербайджан».

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Глава государства отметил, что в последующих годах Азербайджан — страна без выхода к открытым морям, реализуя значимые исторические газовые и транспортные проекты, превратится в один из транспортных центров Евразии.

«Успешная внешняя политика создает условия для реализации этих международных проектов. Потому что для того, чтобы быть транзитной страной, ты обязательно должен работать с соседями. Без соседей ни одна страна не может стать транзитной страной. Все это связанные между собой вопросы», — отметил Алиев.

Он также заявил, что Азербайджан изолировал Армению от всех международных проектов.

«Все энергетические и транспортные линии идут в обход их, и это сделали мы. К сожалению, проармянские силы в мире, армянское лобби и некоторые политики, продавшиеся за армянские деньги, все время пытаются включить Армению в инициируемые нами проекты. Мы всегда очень серьезно возражали против этого, реализуемые по нашей инициативе проекты полностью оставили Армению в стороне. И Баку — Тбилиси — Джейхан, и Баку — Тбилиси — Эрзурум, проекты «Южный газовый коридор», Баку — Тбилиси — Карс пошли в обход их», — сказал Алиев.