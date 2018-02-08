Дамаск, 8 февраля, 2018, 19:16 — ИА Регнум. МИД Сирии считает военным преступлением воздушный удар, нанесенный 8 февраля авиацией коалиции США по проправительственным отрядам, сообщает сирийское информагентство SANA.

U.S. Navy Авиаудар

Напомним, в результате воздушного удара, нанесенного в Сирии авиацией коалиции, погибло более 100 человек из состава проправительственных сил.

Штаб американской коалиции ранее заявил, что удар ими был нанесен «чтобы отразить акт агрессии против партнеров». При этом США продолжают игнорировать тот факт, что поддерживаемые ими отряды боевиков противостоят законному правительству Сирии, а американские военные и их сателлиты находятся на территории САР без ведома правительства этой страны и без разрешения ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Начальник управления по связям с общественностью штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Томас Вил заявил, что удар по базе сирийских войск, нанесенный военными международной коалиции во главе с США, стал «защитной» мерой на якобы готовившуюся атаку на «партнеров» коалиции.